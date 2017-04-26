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Хоккеист "Тампы" Кучеров сообщил, что сразу согласился сыграть за сборную России на ЧМ

Спорт
26 апреля, 19:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам Кучерова, в этом году у него есть чувство недосказанности после неудачи "Тампы" в регулярном сезоне НХЛ
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Mike Carlson

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа- Бэй" Никита Кучеров, не задумываясь, согласился сыграть за сборную России на чемпионате мира, который пройдет в мае в Германии и Франции. Об этом он рассказал журналистам.

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Кучеров занял третье место в списке снайперов регулярного чемпионата НХЛ, забросив 40 шайб. "Тампа" не попала в плей-офф.

"Сезон закончился очень рано - месяц назад. Тренировочный лагерь откроется только в сентябре - это очень большой промежуток времени для отдыха, я не привык к такому, - сказал Кучеров. - И когда я получил вызов в сборную, то был рад этому и, долго не думая, согласился, поскольку хочется что-то выиграть в этом году. У нас очень высокие шансы на победу, хорошая команда, и поиграть еще месяц - это только в удовольствие".

По словам Кучерова, в этом году у него есть чувство недосказанности после неудачи "Тампы". "Мы боролись за выход в плей-офф, столько сил отдали, и получилось все зря. Сейчас я только рад быть здесь в сборной, помочь команде и получать удовольствие", - добавил он.

Сборная России сыграет на предварительном этапе в Кельне c командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Турнир пройдет с 5 по 21 мая.

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