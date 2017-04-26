Кучеров: ЦСКА показал ужасный хоккей в прошедшем сезоне

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа- Бэй" Никита Кучеров отметил, что московский ЦСКА в нынешнем сезоне показывал ужасный хоккей. Об этом он рассказал журналистам.

ЦСКА в минувшем сезоне уступил во втором раунде Кубка Гагарина "Локомотиву". Кучеров выступал в начале своей карьеры за "Красную Армию" в Молодежной хоккейной лиге и сыграл за ЦСКА в сезоне-2010/11 и 2011/12. В июле 2012 года он расторг контракт с ЦСКА.

"ЦСКА я не люблю смотреть, поскольку он играет в ужасный хоккей. Мне жалко ребят, которые там играют, и я только рад за Игоря Ожиганова, что он сумел там закрепиться, и слежу в играх ЦСКА только за ним, за его успехами и переживаю за него", - сказал он.

По словам игрока, возможностей перейти в армейский клуб минувшей осенью, когда Кучеров находился без контракта, не было. "Клуб не выходил на меня, ЦСКА я даже не рассматривал", - подчеркнул он.