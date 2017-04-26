Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кучеров: ЦСКА показал ужасный хоккей в прошедшем сезоне

Спорт
26 апреля, 19:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам игрока, возможностей перейти в армейский клуб минувшей осенью, когда Кучеров находился без контракта, не было
Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты ЦСКА и "Локомотива"

Хоккеисты ЦСКА и "Локомотива"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа- Бэй" Никита Кучеров отметил, что московский ЦСКА в нынешнем сезоне показывал ужасный хоккей. Об этом он рассказал журналистам.

Смотрите также
Никита Кучеров
Хоккеист "Тампы" Кучеров сообщил, что сразу согласился сыграть за сборную России на ЧМ

ЦСКА в минувшем сезоне уступил во втором раунде Кубка Гагарина "Локомотиву". Кучеров выступал в начале своей карьеры за "Красную Армию" в Молодежной хоккейной лиге и сыграл за ЦСКА в сезоне-2010/11 и 2011/12. В июле 2012 года он расторг контракт с ЦСКА.

"ЦСКА я не люблю смотреть, поскольку он играет в ужасный хоккей. Мне жалко ребят, которые там играют, и я только рад за Игоря Ожиганова, что он сумел там закрепиться, и слежу в играх ЦСКА только за ним, за его успехами и переживаю за него", - сказал он.

По словам игрока, возможностей перейти в армейский клуб минувшей осенью, когда Кучеров находился без контракта, не было. "Клуб не выходил на меня, ЦСКА я даже не рассматривал", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход
2
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
6
Макрона освистали во время посещения завода Whirlpool в его родном городе Амьене
7
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
Темы дня
Загрузка...
Реклама