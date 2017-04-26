Макларен разочарован реакцией МОК и WADA на выводы своего доклада

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен разочарован реакцией Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA на выводы его доклада о допинге в России. Слова канадского юриста приводит агентство AFP.

"Я до сих пор не высказывал мнение, как в международном спортивном сообществе должны реагировать на выводы доклада, но происходящее расстраивает меня все больше и больше, - сказал Макларен. - Нужно осуществлять конкретные действия в отношении самой сути проблемы. После второй части моего доклада я был немного обескуражен, потому что МОК, WADA и мировое сообщество действуют нерешительно, на мой взгляд. Иногда я задаюсь вопросом, хотят ли они проводить реформы".

Независимая комиссия WADA во главе с Маклареном 8 июля 2016 года представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России была представлена на Играх-2016 в усеченном составе.

В декабре 2016 года Макларен представил в Лондоне вторую часть своего доклада. После этого МОК объявил о перепроверке всех допинг-проб с Олимпиады в Сочи.