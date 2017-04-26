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Полтавченко: основные работы по подготовке Петербурга к Кубку конфедераций завершены

Спорт
26 апреля, 19:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, апреля. /ТАСС
Виталий Мутко, в свою очередь, отметил "колоссальную работу", проделанную правительством Санкт-Петербурга по подготовке к соревнованиям
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Основные работы по подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций по футболу 2017 года завершены и получили позитивную оценку экспертов. Об этом на заседании штаба по подготовке города к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, о чем говорится в пресс-релизе Смольного.

Заседание состоялось в среду. В нем, помимо Полтавченко, приняли участие вице-премьер РФ Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, руководители федеральных и городских органов исполнительной власти, а также руководители футбольного клуба "Зенит".

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22 апреля на новом стадионе "Санкт-Петербург" прошел первый футбольный матч - в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал". Арена примет четыре игры Кубка конфедераций, в частности, матч открытия и финал.

Как отмечается в пресс-релизе, по предложению Полтавченко для принятия оперативных управленческих решений и консолидации усилий всех ведомств и сторон в Санкт- Петербурге решено создать Единый центр принятия решений, который будет непосредственно руководить заключительным этапом подготовки города к Кубку конфедераций. Губернатор также поручил доработать схему движения на Крестовском острове и Петроградской стороне, чтобы в дни проведения матчей минимизировать поток личного транспорта в направлении стадиона и избежать попадания в заторы автобусов-шаттлов, доставляющих зрителей от станций метро.

Виталий Мутко, в свою очередь, отметил "колоссальную работу", проделанную правительством Санкт-Петербурга по подготовке к соревнованиям, созданию необходимой спортивной и транспортной инфраструктуры, и сообщил, что на состоявшемся накануне совещании с представителями Международной федерации футбола (ФИФA) в целом по Санкт- Петербургу серьезных замечаний не было.

В ходе заседания Мутко поручил Минтрансу России более тщательно проработать вопрос об ограничении движения маломерных судов по водным артериям Санкт-Петербурга в дни проведения Кубка конфедераций. Как отмечается в пресс- релизе, по мнению Мутко, в полном запрете навигации в высокий туристический сезон необходимости нет, и, учитывая требования безопасности, можно обойтись локальными ограничениями.

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ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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