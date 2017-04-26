Инфантино: видеоповторы будут использоваться на ЧМ-2018

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Инфантино: видеоповторы будут использоваться на ЧМ-2018Спорт 26 апреля, 19:49
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Система видеоповторов будет использоваться на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чьи слова приводит AFP.
Ранее Инфантино объявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована на Кубке конфедераций 2017 года.
"Мы будем использовать систему видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года, потому что до сих пор мы получали только положительные отзывы о ней", - сказал Инфантино.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.