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ЦСКА вручил Игнашевичу футболку с цифрой 500 в честь количества проведенных за клуб игр

Спорт
26 апреля, 19:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В церемонии принял участие бывший опорный полузащитник ЦСКА Энвер Рахимич, который сейчас работает тренером в школе команды
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Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб ЦСКА перед матчем 25-го тура чемпионата России со столичным "Локомотивом" вручил защитнику Сергею Игнашевичу майку с цифрой 500 на спине в честь количества матчей, проведенных за армейцев, передает с места событий корреспондент ТАСС.

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Сергей Игнашевич провел 500-й матч в составе ЦСКА

В церемонии принял участие бывший опорный полузащитник ЦСКА Энвер Рахимич, который сейчас работает тренером в школе команды. Пятисотым матчем для Игнашевича за ЦСКА стал матч 23-го тура чемпионата России против "Ростова". 37-летний защитник стал вторым после вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева игроком, которому удалось достичь данной отметки. Также защитник является рекордсменом по количеству матчей, проведенных в чемпионатах России. Игра с "Ростовом" стала для него 459-й в первенствах страны.

Игнашевич выступал за "Спартак-Орехово" (1999), самарские "Крылья Советов" (1999-2000), московский "Локомотив" (2001-2003), за ЦСКА играет с 2004 года. В профессиональном футболе (не считая соревнования второй лиги и игры молодежной сборной) Игнашевич в общей сложности провел 768 официальных матчей, забив 63 мяча. 459 матчей (39 голов) он провел в чемпионате России, 47 (4) - в Кубке России, 9 (2) - в Суперкубке России, 133 (10) - в еврокубках, 120 (8) - за сборную России.

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