Кучеров: размер хоккейных площадок в России надо сокращать

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Никита Кучеров считает, что на российских аренах, по возможности, нужно сокращать размер площадок, поскольку это улучшит качество игры и сделает ее более интересной для зрителей. Об этом он рассказал журналистам.

Форвард занял третье место в списке снайперов по итогам регулярного чемпионата НХЛ, забросив 40 шайб.

"Мне не нравится играть на больших площадках: там неудобно, слишком много места, не привык. Если есть возможность, надо сокращать площадки, - сказал он. - Болельщикам будет интересно: больше силовых приемов, бросков, вратарей будет тяжелей, шайбы будут частенько залетать в ворота, в том числе и от рикошетов".

В декабре СКА объявил, что в следующем сезоне, возможно, сократит площадку. Площадка классического размера - 60х30 м, финского - 60х28 м, в Национальной хоккейной лиге она составляет 60х26 м.

"Не всегда хочется бегать на таком аэродроме, много места в углах, из-за чего игра замедляется, становится не такой интересной, как на маленьких площадках. Я люблю скоростной хоккей, принимать быстрые решения, создавать моменты и бросать, провести интенсивно 45-секундную смену и уйти, а на больших площадках это тяжело сделать", - подчеркнул он.