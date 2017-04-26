Кучеров: размер хоккейных площадок в России надо сокращать

Сорокин: система видеоповторов может остаться на российских стадионах после ЧМ-2018Спорт 26 апреля, 20:30
Пентагон: контакты РФ и США по предотвращению конфликтов над Сирией не прекращалисьМеждународная панорама 26 апреля, 20:29
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстроКультура 26 апреля, 20:25
Мутко: РФС хочет ввести видеоповторы в чемпионате РоссииСпорт 26 апреля, 20:16
Хейли и глава "Белых касок" считают, что ракетный удар США обнадежил сирийцевМеждународная панорама 26 апреля, 20:03
Опрос: Макрон победит на выборах президента Франции с перевесом в 21% голосовМеждународная панорама 26 апреля, 20:03
Дорогой рубль: как Центробанк будет бороться с чрезмерным укреплением национальной валютыЭкономика и бизнес 26 апреля, 20:00
ЦСКА вручил Игнашевичу футболку с цифрой 500 в честь количества проведенных за клуб игрСпорт 26 апреля, 19:50
Инфантино: видеоповторы будут использоваться на ЧМ-2018Спорт 26 апреля, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Никита Кучеров считает, что на российских аренах, по возможности, нужно сокращать размер площадок, поскольку это улучшит качество игры и сделает ее более интересной для зрителей. Об этом он рассказал журналистам.
Форвард занял третье место в списке снайперов по итогам регулярного чемпионата НХЛ, забросив 40 шайб.
"Мне не нравится играть на больших площадках: там неудобно, слишком много места, не привык. Если есть возможность, надо сокращать площадки, - сказал он. - Болельщикам будет интересно: больше силовых приемов, бросков, вратарей будет тяжелей, шайбы будут частенько залетать в ворота, в том числе и от рикошетов".
В декабре СКА объявил, что в следующем сезоне, возможно, сократит площадку. Площадка классического размера - 60х30 м, финского - 60х28 м, в Национальной хоккейной лиге она составляет 60х26 м.
"Не всегда хочется бегать на таком аэродроме, много места в углах, из-за чего игра замедляется, становится не такой интересной, как на маленьких площадках. Я люблю скоростной хоккей, принимать быстрые решения, создавать моменты и бросать, провести интенсивно 45-секундную смену и уйти, а на больших площадках это тяжело сделать", - подчеркнул он.