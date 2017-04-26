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Мутко: РФС хочет ввести видеоповторы в чемпионате России

Спорт
26 апреля, 20:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
В среду глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что видеоассистенты судей будут использоваться на ЧМ-2018
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбольный союз (РФС) хотел бы, чтобы на матчах чемпионата страны использовалась система видеоповторов, которая будет функционировать на мировом первенстве 2018 года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В среду глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что видеоассистенты судей будут использоваться на чемпионате мира - 2018, игры которого пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

"Мы подробно обсуждали эту тему (видеоповторов) с ФИФА, и я обратился к ним с официальной просьбой, - сказал Мутко, комментируя введение видеоповторов на мировом первенстве 2018 года. - Мы хотели бы, чтобы эти эксперименты (с видеоповторами) - как минимум, на этих стадионах (чемпионата мира) - использовались бы и на матчах чемпионата России".

"Футбол становится более динамичным, быстрым. Зрители смотрят его в комфортных условиях, особенно по телевизору, где повторы показывают десятки раз", - подчеркнул глава РФС.

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