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Сорокин: система видеоповторов может остаться на российских стадионах после ЧМ-2018

Спорт
26 апреля, 20:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Расссказов
По словам гендиректора оргкомитета "Россия 2018" этот вопрос сейчас обсуждается
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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Антон Расссказов/. Российская сторона обсуждает с Международной федерацией футбола (ФИФА) возможность сохранить на стадионах, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года, систему видеоповторов после окончания мирового первенства. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

В среду президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира в России будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR - Video Assistant Referee).

"Да, система VAR будет использоваться на чемпионате мира. Останется ли система на российских стадионах после турнира? Мы это сейчас обсуждаем", - прокомментировал ситуацию Сорокин.

Ранее стало известно, что VAR будет установлен на четырех стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций 2017 года - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Вице-премьер РФ, глава оргкомитета турнира Виталий Мутко сообщил ТАСС, что Российский футбольный союз (РФС) хочет сохранить систему на аренах и использовать ее в чемпионате страны.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.

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