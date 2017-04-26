Кемпе: шведским хоккеистам по силам выиграть чемпионат мира

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СТОКГОЛЬМ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной Швеции по силам выиграть медали чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Кельне и Париже. Об этом сообщил журналистам нападающий подольского "Витязя" и сборной Швеции Марио Кемпе.
В четверг сборная России сыграет вынесенный матч Евротура со сборной Швеции в Стокгольме.
"У России очень хорошая команда, завтра будет тяжелая игра. У нас тоже сильная сборная. Возможно, мы завтра будем фаворитами. У нас достаточно сильная команда, чтобы выиграть медали чемпионата мира", - считает Кемпе.
Также форвард поделился мнением о своем будущем на клубном уровне. "У меня заканчивается контракт, но я пока не думал о будущем. Переговорами займусь по окончании чемпионата мира", - сказал он.
Заключительный этап Евротура - Чешские хоккейные игры - пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.