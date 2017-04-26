Трэвис Грин возглавил клуб НХЛ "Ванкувер"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Трэвис Грин назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Генеральный менеджер клуба Джим Беннинг 10 апреля заявил об отставке предыдущего наставника Уилли Дежардена вместе с ассистентами Дугом Лидстером и Перри Перном.

"Это день гордости для меня. Я уверен, что я готов, и я очень рад этому вызову", - сказал Грин.

Ранее 46-летний специалист на протяжении четырех сезонов тренировал фарм-клуб "Ванкувера" "Ютику". "Ванкувер" в нынешнем сезоне занял 13-е место в Западной конференции (69 очков) и не вышел в плей-офф НХЛ.