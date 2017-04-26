Тренер: шведские хоккеисты не будут фаворитами в матче Евротура с россиянами

Шарапова заявила, что намерена провести как можно больше матчей и выигрывать каждый геймСпорт 26 апреля, 22:01
Витолиньш: матч со шведами станет хорошей проверкой для российских хоккеистовСпорт 26 апреля, 21:55
Гончаренко: победа над "Локомотивом" никак не повлияет на ЦСКА перед игрой со "Спартаком"Спорт 26 апреля, 21:53
ГП: Кипр выдал России обвиняемого в хищении имущества у дочерней компании "ЮКОС"Происшествия 26 апреля, 21:45
Семин: футболисты "Локомотива" в состоянии понять и принять поражение от ЦСКАСпорт 26 апреля, 21:45
Тарпищев: Шарапова в матче с Винчи показала, что способна вернуться в теннисную элитуСпорт 26 апреля, 21:41
Гол Мбенге принес "Тереку" победу над "Рубином" в матче чемпионата РоссииСпорт 26 апреля, 21:28
Мэра Риги вновь оштрафовали за использование русского языкаМеждународная панорама 26 апреля, 21:26
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификацииСпорт 26 апреля, 21:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТОКГОЛЬМ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Швеции не является фаворитом вынесенного матча Чешских хоккейных игр против команды России. Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера шведской сборной Йохан Гарпенлев.
В четверг сборная России сыграет матч Евротура со сборной Швеции в Стокгольме.
"У россиян хорошая сборная, вы должны опасаться, когда играете против нее. Завтра будут играть две хорошие команды. Мы прежде всего сфокусированы на наших игроках, а не на российских. У России много прекрасных игроков, и я не могу сказать, что мы фавориты", - считает специалист.
Заключительный этап Евротура - Чешские хоккейные игры - пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.