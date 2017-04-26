Тренер: шведские хоккеисты не будут фаворитами в матче Евротура с россиянами

СТОКГОЛЬМ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Швеции не является фаворитом вынесенного матча Чешских хоккейных игр против команды России. Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера шведской сборной Йохан Гарпенлев.

В четверг сборная России сыграет матч Евротура со сборной Швеции в Стокгольме.

"У россиян хорошая сборная, вы должны опасаться, когда играете против нее. Завтра будут играть две хорошие команды. Мы прежде всего сфокусированы на наших игроках, а не на российских. У России много прекрасных игроков, и я не могу сказать, что мы фавориты", - считает специалист.

Заключительный этап Евротура - Чешские хоккейные игры - пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.