Дадонов из-за травмы пропустит матч Еврохоккейтура со шведами

СТОКГОЛЬМ /Швеция, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий сборной России по хоккею Евгений Дадонов пропустит вынесенный матч Евротура со сборной Швеции из-за травмы. Об этом журналистам сообщил тренер российской команды Хайрис Витолиньш.

"Мы решили его поберечь, завтра он не сыграет", - сказал он.

Матч Швеция - Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск.

Заключительный этап Евротура - Чешские хоккейные игры - пройдет в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.