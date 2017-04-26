Станислав Поздняков утвержден руководителем олимпийской делегации РФ на Игры-2018

Шарапова заявила, что намерена провести как можно больше матчей и выигрывать каждый геймСпорт 26 апреля, 22:01
Витолиньш: матч со шведами станет хорошей проверкой для российских хоккеистовСпорт 26 апреля, 21:55
Гончаренко: победа над "Локомотивом" никак не повлияет на ЦСКА перед игрой со "Спартаком"Спорт 26 апреля, 21:53
ГП: Кипр выдал России обвиняемого в хищении имущества у дочерней компании "ЮКОС"Происшествия 26 апреля, 21:45
Семин: футболисты "Локомотива" в состоянии понять и принять поражение от ЦСКАСпорт 26 апреля, 21:45
Тарпищев: Шарапова в матче с Винчи показала, что способна вернуться в теннисную элитуСпорт 26 апреля, 21:41
Гол Мбенге принес "Тереку" победу над "Рубином" в матче чемпионата РоссииСпорт 26 апреля, 21:28
Мэра Риги вновь оштрафовали за использование русского языкаМеждународная панорама 26 апреля, 21:26
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификацииСпорт 26 апреля, 21:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Руководителем олимпийской делегации России на зимних Играх 2018 года в Южной Корее утвержден первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.
Решение было принято на заседании исполкома ОКР, которое состоялось в Москве в среду.
"Сегодня мы утвердили расширенные списки кандидатов в олимпийскую команду России для участия в Играх-2018 и руководителя олимпийской делегации. Им стал первый вице- президент ОКР Станислав Поздняков", - сказал президент ОКР Александр Жуков.
"Наши специалисты продолжают искать оптимальные варианты для проведения заключительного этапа подготовки к Играм в Пхенчхане. Хорошие базы есть в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Все рекомендации по их использованию будут переданы в федерации", - добавил он.
В расширенный список спортсменов сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года вошли 598 человек: 336 мужчин и 262 женщины. Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года. На Играх будет разыграно 102 комплекта медалей.