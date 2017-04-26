Станислав Поздняков утвержден руководителем олимпийской делегации РФ на Игры-2018

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Руководителем олимпийской делегации России на зимних Играх 2018 года в Южной Корее утвержден первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

Решение было принято на заседании исполкома ОКР, которое состоялось в Москве в среду.

"Сегодня мы утвердили расширенные списки кандидатов в олимпийскую команду России для участия в Играх-2018 и руководителя олимпийской делегации. Им стал первый вице- президент ОКР Станислав Поздняков", - сказал президент ОКР Александр Жуков.

"Наши специалисты продолжают искать оптимальные варианты для проведения заключительного этапа подготовки к Играм в Пхенчхане. Хорошие базы есть в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Все рекомендации по их использованию будут переданы в федерации", - добавил он.

В расширенный список спортсменов сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года вошли 598 человек: 336 мужчин и 262 женщины. Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года. На Играх будет разыграно 102 комплекта медалей.