"Арсенал" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами отметились Гиа Григалава (31-я минута) и Федерико Расич (80). "Арсенал" прервал свою серию из трех поражений.
В турнирной таблице "Арсенал" за пять туров до конца чемпионата, набрав 21 очко, вышел на 14-е место, обойдя "Крылья Советов" по дополнительным показателям. Команды, которые займут 15-16-е места, напрямую вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а финишировавшие на 13-14-й позициях проведут стыковые матчи с третьей и четвертой командами ФНЛ за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.
В следующем туре "Арсенал" 30 апреля в гостях сыграет с "Уфой", "Крылья Советов" на следующий день на своем поле примут "Оренбург".