ЦСКА разгромил "Локомотив" в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал крупную победу над столичным "Локомотивом" со счетом 4:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (11-я минута), Витиньо (39), Александр Головин (45) и Бибрас Натхо (52). На 17-й минуте Дзагоев получил повреждение и был заменен.

Армейцы не проигрывают в чемпионате страны уже на протяжении 13 матчей. Также ЦСКА не потерпел ни одного поражения под руководством Виктора Гончаренко. Эта победа стала для красно-синих самой крупной, одержанной над "Локомотивом" в чемпионатах России.

С разницей в четыре мяча "Локомотив" проиграл в чемпионатах России во второй раз в истории - осенью 2015 года железнодорожники в "Краснодаре" уступили "Кубани" со счетом 2:6.

В турнирной таблице ЦСКА за пять туров до конца первенства занимает второе место, набрав 50 очков и на семь очков отстает от лидирующего московского "Спартака". На одно очко меньше в активе у идущего третьим санкт- петербургского "Зенита". Первые две команды чемпионата сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, третья и четвертая - в Лиге Европы.

"Локомотив" с 35 очками идет седьмым. От занимающего четвертую позицию "Краснодара" железнодорожники отстают на шесть очков.

В следующем туре ЦСКА 30 апреля на своем поле примет "Спартак", "Локомотив" днем ранее также дома сыграет с казанским "Рубином".