"Анадолу Эфес" обыграл "Олимпиакос" в третьем матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Турецкий "Анадолу Эфес" одержал победу над греческим "Олимпиакосом" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Турции и завершилась со счетом 64:60 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал центровой турецкой команды Брайант Дастон, набравший 16 очков.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Анадолу Эфеса". Следующий матч серии пройдет 28 апреля в Турции.