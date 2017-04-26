Тарпищев: Шарапова в матче с Винчи показала, что способна вернуться в теннисную элиту

СОЧИ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова, победив в первом матче после 15-месячного перерыва в выступлениях, показала, что способна вернуться в число лучших теннисисток мира. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

30-летняя Шарапова в поединке первого круга на турнире в Штутгарте обыграла в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3).

"Она сегодня показала, что способна вернуться в элиту. Думаю, это произойдет относительно быстро. Но после первой игры не будем делать далекоидущих прогнозов", - сказал Тарпищев по телефону.

"Лучшего возвращения придумать было сложно. Мне очень понравилось то, как Шарапова выглядела. Особенно как она подавала. При этом она очень хорошо передвигалась, и чистота исполнения была на высоком уровне. Шарапова оставила очень приятное впечатление", - отметил собеседник агентства .

Во втором круге турнира в Штутгарте Шарапова сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой, матч состоится в четверг.