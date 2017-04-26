Витолиньш: матч со шведами станет хорошей проверкой для российских хоккеистов

СТОКГОЛЬМ /Швеция, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вынесенный матч Евротура со сборной Швецией станет хорошей проверкой для сборной России по хоккею. Такое мнение журналистам высказал тренер российской команды Харийс Витолиньш.

"У шведов сильная по составу команда, много игроков из- за океана. Для нас это будет хороший тест. У нас идет подготовка к чемпионату мира, некоторые игроки еще не полностью вышли из-под нагрузки. У нас есть еще неделя на подготовку", - сказал Витолиньш.

"Потери есть всегда. Нет игроков похожих на Дацюка или Ковальчука. На данный момент отталкиваемся от того, что есть. Вместо них другие ребята должны использовать свой шанс и показать, что они близки к тому. Что могут заменить в трудный момент", - добавил специалист.

Матч Швеция - Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск.

Заключительный этап Евротура - Чешские хоккейные игры - пройдет в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.