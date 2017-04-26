Рахимов: "Терек" выполнил план на игру с "Рубином"

КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Футболисты "Терека" выполнили поставленный перед ними тренерским штабом план на игру чемпионата России с "Рубином". Об этом сообщил после матча главный тренер грозненцев Рашид Рахимов.

"Терек" победил "Рубин" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 1:0.

"Обе команды подошли к матчу с не очень хорошими результатами. Обоим были нужны очки. Было напряжение, и мы поменяли стиль игры, выпустили трех защитников. Думаю, что нам удался план на игру - взять победу у соперника, который разъярен", - пояснил он.

Обе команды неудачно выступают в весенней части турнира, расставшись с надеждами на путевку в Лигу Европы, при этом казанцам могут грозить и неприятности с выживанием в премьер-лиге - от зоны стыковых матчей "Рубин" находится всего в семи очках. И "Рубин", и "Терек" весной одержали всего лишь по две победе, причем казанцы в трех домашних матчах не выигрывали и даже не забивали, а "Терек" в гостях добыл ничьи с "Ростовом" и "Амкаром".