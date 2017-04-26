Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рахимов: "Терек" выполнил план на игру с "Рубином"

Спорт
26 апреля, 22:05 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, апреля. /ТАСС
Грозненский клуб обыграл казанцев со счетом 1:0
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Футболисты "Терека" выполнили поставленный перед ними тренерским штабом план на игру чемпионата России с "Рубином". Об этом сообщил после матча главный тренер грозненцев Рашид Рахимов.

"Терек" победил "Рубин" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 1:0.

"Обе команды подошли к матчу с не очень хорошими результатами. Обоим были нужны очки. Было напряжение, и мы поменяли стиль игры, выпустили трех защитников. Думаю, что нам удался план на игру - взять победу у соперника, который разъярен", - пояснил он.

Обе команды неудачно выступают в весенней части турнира, расставшись с надеждами на путевку в Лигу Европы, при этом казанцам могут грозить и неприятности с выживанием в премьер-лиге - от зоны стыковых матчей "Рубин" находится всего в семи очках. И "Рубин", и "Терек" весной одержали всего лишь по две победе, причем казанцы в трех домашних матчах не выигрывали и даже не забивали, а "Терек" в гостях добыл ничьи с "Ростовом" и "Амкаром".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
2
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
3
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
4
В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход
5
Первый день продаж ОФЗ для населения собрал более 1,5 тыс. заявок на 1,6 млрд рублей
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
Темы дня
Загрузка...
Реклама