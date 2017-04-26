"Шахтер" и "Динамо" сыграют в финале Кубка Украины по футболу

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграют в финальном матче Кубка Украины по футболу сезона-2016/17.
Игры 1/2 финала прошли в среду. "Динамо" разгромило "Николаев" со счетом 4:0, хет-трик оформил Андрей Ярмоленко, еще один мяч на счету Тамаша Кадара. "Шахтер" благодаря голу Тайсона добился минимальной победы над "Днепром" - 1:0.
Финал турнира состоится 17 мая в Харькове.