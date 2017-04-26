"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче чемпионата Испании

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Барселона" одержала крупную победу над "Осасуной" со счетом 7:1 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси (12, 61-я минуты), Андре Гомеш (30, 57), Пако Алькасер (64, 86) и Хавьер Маскерано (67, с пенальти), для которого этот гол стал первым в составе "Барселоны". Аргентинский защитник выступает за сине-гранатовых с 2010 года и провел за команду более 300 матчей. У проигравших отличился Роберто Торрес (48).
В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата "Барселона" занимает первое место, набрав 78 очков и на три балла опережая "Реал", у которого есть две игры в запасе. "Осасуна" с 18 очками идет на последнем 20-м месте, девять баллов проигрывая "Леганесу", идущему на 17-м месте, которое позволяет сохранить место в высшем дивизионе на следующий сезон.
В следующем туре "Барселона" 29 апреля в гостях сыграет с "Эспаньолом", "Осасуна" на следующий день на своем поле примет "Депортиво".