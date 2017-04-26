Тошич: игра со "Спартаком" для футболистов ЦСКА будет особенной

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игра 26-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" для футбольного клуба ЦСКА будет особенной, игроки подходят к ней с позитивным настроем после победы над столичным "Локомотивом". Об этом журналистам рассказал полузащитник армейцев Зоран Тошич.

В среду ЦСКА в матче 25-го тура на домашнем стадионе обыграл "Локомотив" со счетом 4:0. Встреча со "Спартаком" состоится в воскресенье также на домашнем стадионе.

"К игре со "Спартаком" подходим с позитивным настроем. У нас в этой части сезона ни одного поражения, команда играет хорошо, набирает форму. Матч со "Спартаком" - особенный. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть", - сказал Тошич.

Также игрок рассказал об эмоциях от матча с "Локомотивом". "Главное, что мы забили много голов. Это первая наша большая победа в дерби в этом сезоне. Могли забить и еще, но и важно, что не пропустили. Мы готовились к обеим схемам - четыре и пять защитников - "Локомотив" использовал эти схемы в разных матчах, по игре мы со всем справились", - отметил игрок армейцев.

После 25-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. На первом месте идет "Спартак" с 57-ю баллами.