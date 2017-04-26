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Рыжиков: болельщики будут ходить на игры "Рубина", если будет нормальная ценовая политика

Спорт
26 апреля, 22:37 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, апреля. /ТАСС
В свою очередь, капитан казанцев Олег Кузьмин отметил, что в "Рубине" есть игровые проблемы, но не командные
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Сергей Рыжиков

Сергей Рыжиков

© Александр Демьянчук/ТАСС

КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Болельщики "Рубина" начнут ходить на "Казань-Арену", если будет проводиться нормальная ценовая политика. Такое мнение после матча с "Тереком" (0:1) высказал вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков.

"Если ты будешь нормально играть, будут нормальная ценовая политика и игра, то будут ходить в Казани на футбол. С каждым матчем все хуже и хуже. Ничего больше не остается, как всем нам сплотиться", - сказал он и добавил, что пока не удается наладить игру.

В свою очередь, капитан казанцев Олег Кузьмин отметил, что в "Рубине" есть игровые проблемы, но не командные.

"Внутри команды проблем нет, это игровые проблемы. Не хватает борьбы, не хватает движения. Надо работать, делать выводы, каждому посмотреть на себя", - пояснил он.

Кузьмин не играл 11 месяцев из-за тяжелой травмы, до матча с "Тереком" он ни разу не появлялся на поле с тех пор, как команду возглавил Хавьер Грасия. По словам футболиста, ему было тяжело играть, не хватало ритма.

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