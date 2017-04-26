Наместников: "Тампе" для выхода в плей-офф НХЛ не хватило Стэмкоса

СТОКГОЛЬМ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Клубу "Тампа-Бэй" для выхода в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не хватило нападающего Стивена Стэмкоса. Такое мнение журналистам высказал форвард "Тампы" и сборной России Владислав Наместников.

Канадец Стэмкос в середине ноября прошлого года получил травму и выбыл до конца сезона. "Тампе" не хватило одного очка для попадания в плей-офф Кубка Стэнли.

"Когда не попадаешь в плей-офф, сезон всегда считается неудачным. У нас было много травм, но не думаю, что на это нужно ссылаться. Многие команды через это проходят. Не знаю, чего не хватило именно нам, может быть, и отсутствия Стэмкоса", - считает Наместников.

Также российский форвард высказал мнение относительно предстоящего матча Швеция - Россия в рамках Евротура. "Акклиматизация прошла, с каждым днем будем играть лучше. Шведы всегда считались топовой командой, у них много сильных игроков, в том числе и из НХЛ. Но мы будем играть на победу", - сказал он.

Встреча Швеция - Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск.