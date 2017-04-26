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Лиховцева: Шарапова в матче с Винчи, несмотря на волнение, сыграла достойно

Спорт
26 апреля, 22:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Известной в прошлом теннисистке понравилось, что Шарапова смогла отыграть весь матч достаточно ровно
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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мария Шарапова, несмотря на волнение, сумела собраться и достойно отыграть встречу с Робертой Винчи. Такое мнение ТАСС высказала известная в прошлом теннисистка Елена Лиховцева.

Шарапова в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте обыграла Винчи со счетом 7:5, 6:3. Россиянка проводила первый матч после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

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Мария Шарапова
© EPA/RONALD WITTEK

Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации

"Матч для нее был тяжелым, поскольку это была первая игра более чем за год. Держалась она очень хорошо: если в начале у нее было много невынужденных ошибок, то потом она собралась и очень достойно отыграла, - сказала Лиховцева. - У нее были шансы выиграть легче и быстрее, но после первого сета она как-то успокоилась, появилась уверенность".

"Я уверена, что Маша очень волновалась, как и мы все за нее. Мне она смогла отыграть матч достаточно ровно и выйти победительницей из этого поединка", - добавила она.

Накануне первого матча Шараповой некоторые теннисистки высказались против возвращения россиянки на корт. "Думаю, что она пытается, насколько это возможно, абстрагироваться от этих высказываний. Она показала всем, что она профессионал, игрок, умеющий побеждать. Я надеюсь, что Шарапова еще раз всем докажет, что она лучше - она в хорошей форме, и сейчас идет речь только о нехватке матчей, поэтому она сейчас играет их перед Roland Garros", - подчеркнула собеседница агентства.

В следующем круге Шарапова сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой.

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