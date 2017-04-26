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Чистая победа: Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации

Спорт
26 апреля, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Российская теннисистка обыграла итальянку Роберту Винчи в первом круге турнира WTA в Штутгарте
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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Мария Шарапова успешно вернулась в теннис после более чем годичного перерыва в выступлениях, в первом круге турнира в Штутгарте обыграв в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3).

Шарапова так долго не появлялась на корте из-за дисквалификации, наложенной на нее за употребление препарата "Милдронат", содержащего вещество мельдоний. О нарушении антидопинговых правил российская теннисистка объявила на специальной пресс-конференции в начале марта 2016 года. Тогда Шарапова призналась, что использовала препарат "Милдронат" даже после 1 января 2016 года - то есть после того, как он был официально запрещен. О запрете препаратов, содержащих мельдоний, она тогда попросту не знала.

Из-за чистосердечного признания в употреблении "Милдроната" в период, когда он уже был запрещен, Шарапова, в отличие от многих других спортсменов, проходивших по мельдониевым делам, была наказана длительной дисквалификацией. Теннисистка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, в результате чего дисквалификация была сокращена с двух до полутора лет. Отбывая дисквалификацию, Шарапова, как она сама говорила в различных интервью, "жила, как нормальный человек", отдыхала, проводила время с друзьями.

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Мария Шарапова
© EPA/RONALD WITTEK

Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации

Отличная подача, хорошее движение

Организаторы турнира в Штутгарте предоставили пятикратной победительнице турниров "Большого шлема", лишившейся всех рейтинговых очков, специальное приглашение (wild card). По мнению Винчи, которое она высказала незадолго до матча, Шараповой, хотя она и "великий человек и великая чемпионка", выдали приглашение несправедливо. Тем не менее игра показала, что Шарапова находится в достойной форме.

Винчи, которую ранее Шарапова побеждала в 2007 и 2012 годах, хорошо начала, выиграв два первых гейма. Но затем российская теннисистка выровняла игру, а потом завладела преимуществом. Всего у Шараповой было 12 брейк-поинтов, из которых она реализовала четыре.

Как в беседе с ТАСС отметил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, особенно у Шараповой удавались подачи. "Лучшего возвращения представить сложно, мне очень понравилось то, как Шарапова выглядела, особенно, как она подавала. При этом она очень хорошо передвигалась, и чистота исполнения была на высоком уровне. Шарапова оставила очень приятное впечатление", - сказал Тарпищев.

Глава ФТР отметил, что, судя по игре с Винчи, Шарапова способна вернуться в теннисную элиту. "Думаю, это произойдет относительно быстро. Но после первой игры не будем делать далекоидущих прогнозов", - сказал собеседник ТАСС.

Теннисистка Елена Веснина, также участвующая в штутгартском турнире, обратила внимание на то, как активно действовала Шарапова в поединке с Винчи. "Мария хорошо играла на протяжении двух сетов против достаточно неудобной соперницы - на грунте Винчи играет разнообразно, меняет ритм. Но Шарапова от начала до конца гнула свою линию, играла в своем ритме, собиралась и в решающие моменты, когда нужно играть от себя, шла в атаку", - сказала она ТАСС.

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Выигрывать каждый мяч, гейм, сет

Шарапова после матча с Винчи, находясь на корте, заявила, что во время дисквалификации "выросла, как человек" и "многому научилась", но сейчас хочет "жить теннисом, соревноваться, бороться". "Для меня важно выигрывать каждый мяч, гейм, сет. Это все, что мне нужно, мне необходимо находиться в этой игровой атмосфере. Официально я сегодня наконец-то вернулась и хочу провести как можно больше матчей", - сказала 30-летняя Шарапова. После этих слов зрители устроили ей продолжительную овацию.

Во втором круге Шарапова сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой, в паре с Весниной выигравшей Олимпийские игры 2016 года. Игра состоится в четверг. В предыдущих шести матчах против Макаровой Шарапова неизменно побеждала, уступив только в одном сете.

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