"Осасуна" вылетела во второй дивизион чемпионата Испании

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Леганес" одержал крупную победу над "Лас-Пальмасом" со счетом 3:0 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами отметились Лусиано (55-я, 61-я, с пенальти, минуты) и Мигель Герреро (59).

В турнирной таблице "Леганес" за четыре тура до конца чемпионата занимает 17-е место, набрав 30 очков. "Осасуна", которая идет 20-й, имеет в активе 18 баллов. Таким образом, "Осасуна", которая ранее проиграла "Барселоне" (1:7), потеряла шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Испании на следующий сезон.

В следующем туре "Леганес" 30 апреля в гостях сыграет с "Эйбаром", "Лас-Пальмас" днем ранее на своем поле примет "Атлетико".