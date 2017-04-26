"Осасуна" вылетела во второй дивизион чемпионата Испании

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Леганес" одержал крупную победу над "Лас-Пальмасом" со счетом 3:0 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Забитыми мячами отметились Лусиано (55-я, 61-я, с пенальти, минуты) и Мигель Герреро (59).
В турнирной таблице "Леганес" за четыре тура до конца чемпионата занимает 17-е место, набрав 30 очков. "Осасуна", которая идет 20-й, имеет в активе 18 баллов. Таким образом, "Осасуна", которая ранее проиграла "Барселоне" (1:7), потеряла шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Испании на следующий сезон.
В следующем туре "Леганес" 30 апреля в гостях сыграет с "Эйбаром", "Лас-Пальмас" днем ранее на своем поле примет "Атлетико".