Дортмундская "Боруссия" обыграла "Баварию" и вышла в финал Кубка Германии

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Баварией" со счетом 3:2 в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марко Ройс (19-я минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (69) и Усман Дембеле (74). У проигравших отличились Хави Мартинес (28) и Матс Хуммельс (41).

В финале турнира "Боруссия" встретится с "Айнтрахтом" из Франкфурта. Матч состоится 27 мая.