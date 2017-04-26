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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Баварию" и вышла в финал Кубка Германии

Спорт
26 апреля, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС

В решающем матче 27 мая дортмундский клуб встретится с "Айнтрахтом" из Франкфурта

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Футболисты "Боруссии"

Футболисты "Боруссии"

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Баварией" со счетом 3:2 в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марко Ройс (19-я минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (69) и Усман Дембеле (74). У проигравших отличились Хави Мартинес (28) и Матс Хуммельс (41).

В финале турнира "Боруссия" встретится с "Айнтрахтом" из Франкфурта. Матч состоится 27 мая.

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