Бывшие президенты КОНМЕБОЛ подозреваются в коррупции на сумму более $140 млн

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Бывшие президенты Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос и Эйсебио Фигередо подозреваются в коррупции, в ходе которой были утрачены порядка $140 млн. Об этом сообщает AFP.

Такие данные были получены в ходе проведенной аудиторской проверки в организации, а озвучены были в среду во время конгресса организации в Чили в присутствии президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. По информации источника, в период с 2000 по 2014 гг бывшие президенты перевели десятки миллионов долларов на счета третьим лицам. В частности отмечается, что Леос перевел со счетов КОНМЕБОЛ в общей сложности порядка $27 млн. Еще $58 млн КОНМЕБОЛ в период с 2001 по 2015 гг перевела на счета различных компаний, вовлеченных в коррупционный скандал в ФИФА.

В настоящее время 88-летний Леос, который возглавлял КОНМЕБОЛ с 1986 по 2013 гг, и его преемники 85-летний Фигередо (2013-2014) и 58-летний Хуан Анхель Напоут (2014-2015) находятся под домашним арестом в ожидании суда.

О внутренней проверке ФИФА было объявлено в июне 2015 года после начала расследования прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США, которые представили данные о многочисленных случаях коррупции в ФИФА. В ходе внутреннего расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено порядка 2,5 млн документов и опрошены многочисленные свидетели.

Используя доказательства, внешний аудитор ФИФА подготовил письменные отчеты по вопросам, представляющим наибольший интерес для швейцарских и американских властей. Отчеты на 1300 страницах и доказательства на 20 тыс. страницах были переданы в прокуратуру Швейцарии. ФИФА дала согласие на допуск к этим документам властей США.