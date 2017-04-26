Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывшие президенты КОНМЕБОЛ подозреваются в коррупции на сумму более $140 млн

Спорт
26 апреля, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС

В настоящее время Николас Леос, Эйсебио Фигередо и Хуан Анхель Напоут находятся под домашним арестом в ожидании суда

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Бывшие президенты Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос и Эйсебио Фигередо подозреваются в коррупции, в ходе которой были утрачены порядка $140 млн. Об этом сообщает AFP.

Такие данные были получены в ходе проведенной аудиторской проверки в организации, а озвучены были в среду во время конгресса организации в Чили в присутствии президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. По информации источника, в период с 2000 по 2014 гг бывшие президенты перевели десятки миллионов долларов на счета третьим лицам. В частности отмечается, что Леос перевел со счетов КОНМЕБОЛ в общей сложности порядка $27 млн. Еще $58 млн КОНМЕБОЛ в период с 2001 по 2015 гг перевела на счета различных компаний, вовлеченных в коррупционный скандал в ФИФА.

В настоящее время 88-летний Леос, который возглавлял КОНМЕБОЛ с 1986 по 2013 гг, и его преемники 85-летний Фигередо (2013-2014) и 58-летний Хуан Анхель Напоут (2014-2015) находятся под домашним арестом в ожидании суда.

О внутренней проверке ФИФА было объявлено в июне 2015 года после начала расследования прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США, которые представили данные о многочисленных случаях коррупции в ФИФА. В ходе внутреннего расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено порядка 2,5 млн документов и опрошены многочисленные свидетели.

Используя доказательства, внешний аудитор ФИФА подготовил письменные отчеты по вопросам, представляющим наибольший интерес для швейцарских и американских властей. Отчеты на 1300 страницах и доказательства на 20 тыс. страницах были переданы в прокуратуру Швейцарии. ФИФА дала согласие на допуск к этим документам властей США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
Гроб с останками предположительно русского генерала найден в Турции
3
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
4
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
5
Мэрия Киева для переименования улицы Жукова выбрала вариант националистов из "Азова"
6
"Почта России" считает необоснованными обвинения Россвязи
7
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
Темы дня
Загрузка...
Реклама