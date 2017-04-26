ПСЖ разгромил "Монако" и вышел в финал Кубка Франции

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. ПСЖ одержал крупную победу над "Монако" со счетом 5:0 в полуфинальном матче Кубка Франции по футболу.
Забитыми мячами отметились Юлиан Дракслер (26-я минута), Эдинсон Кавани (31), Блез Матюиди (52), Маркиньос (90), еще один мяч защитник "Монако" Сафван Мбае отправил в собственные ворота (50).
В финале турнира ПСЖ встретится с "Анже". Матч состоится 27 мая.