"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над "Кристал Пэлас" со счетом 1:0 в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Мяч на 78-й минуте забил Кристиан Эриксен. "Тоттенхэм" одержал восьмую победу подряд в первенстве страны.
В турнирной таблице "Тоттенхэм" занимает второе место, набрав 74 очка. "Тоттенхэм" на четыре балла отстает от лидирующего "Челси". Обеим командам осталось провести в чемпионате по пять встреч. "Кристал Пэлас" с 38 очками идет 12-м. "Тоттенхэм" в следующем туре 30 апреля на своем поле примет "Арсенал", "Кристал Пэлас" днем ранее дома встретится с "Бернли".
В другом матче игрового дня "Арсенал" обыграл "Лестер" - 1:0. Канониры после 32 матчей набрали 60 очков и идут на шестом месте, проигрывая идущему четвертым "Манчестер Сити" четыре балла. Четвертое место дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне. "Лестер" с 37 очками идет 15-м.
Также в среду встречались аутсайдеры первенства "Мидлсбро" и "Сандерленд". "Мидлсбро" одержал победу - 1:0 и, набрав 27 очков, идет на 19-м месте, "Сандерленд" с 21 баллом занимает последнюю, 20-ю строчку. 17-е место, которое дает право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне, с 33 очками занимает "Халл", однако "Сандерленд" имеет игру в запасе.