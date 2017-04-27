Чемпионат мира по пляжному футболу стартует без сборной России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по пляжному футболу стартует в четверг на Багамских островах. Впервые за 10 лет в турнире не примет участие сборная России, побеждавшая на мировых первенствах в 2011 и 2013 годах.

В чемпионате мира примут участие 16 команд, на предварительной стадии разбитые на четыре группы. В группе А выступят сборные Багамских островов, Швейцарии, Сенегала и Эквадора, группе В - Италии, Ирана, Мексики и Нигерии, группе С - Португалии, Парагвая, ОАЭ и Панамы, группе D - Бразилии, Таити, Польши и Японии. Матчи в группах пройдут с 27 апреля по 2 мая, по две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где сыграют 4 мая. Полуфиналы запланированы на 6 мая, матч за третье место и финал - 7 мая.

Все матчи турнира пройдут на стадионе в городе Нассау - столице Багамских островов. Дебютируют на чемпионатах мира команды хозяев, Панамы и Эквадора, тогда как сборная Бразилии примет участие уже в 18-м мировом первенстве.

Российская путевка досталась Польше

Сборная России впервые с 2007 года не сумела попасть в число участников чемпионата мира по пляжному футболу, неудачно выступив в отборочном турнире, прошедшем в сентябре прошлого года в итальянском Езоло. В финальную часть выходили победители четырех отборочных групп, однако подопечные Михаила Лихачева неожиданно уступили путевку полякам. Сборная Польши пробилась на чемпионат мира лишь во второй раз, в 2006 году заняв 11-е место.

Российская команда в последние годы зарекомендовала себя одним из лидеров мирового пляжного футбола, дважды став чемпионом мира. Ранее гегемонию бразильской сборной сумели прервать лишь португальцы (2001 год) и французы (2005), однако российские футболисты сумели и защитить свой титул. В 2015 году в Португалии российская дружина завоевала бронзовые медали.

Чемпионаты мира по пляжному футболу проводятся с 1995 года, с 2005 года турниры проходят под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Бразильская сборная побеждала рекордные 13 раз, однако последний ее успех датирован 2009 годом, когда в финале в Дубае (ОАЭ) были повержены швейцарцы.

Два года назад в решающем матче в Эшпинью сборная Португалии победила команду Таити - 5:3, выиграв чемпионат мира во второй раз.