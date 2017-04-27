Чемпионат мира по пляжному футболу стартует без сборной России

NYT: компания зятя Трампа брала в долг у миллиардеров из ИзраиляМеждународная панорама 27 апреля, 0:56
Макрон подверг критике политическую программу Ле Пен на митинге в АррасеМеждународная панорама 27 апреля, 0:54
"Краснодар" сыграет с "Амкаром" в матче 25-го тура чемпионата России по футболуСпорт 27 апреля, 0:20
Сборная России по хоккею матчем со шведами начинает выступление на Чешских играхСпорт 27 апреля, 0:10
"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" в матче чемпионата АнглииСпорт 26 апреля, 23:59
ПСЖ разгромил "Монако" и вышел в финал Кубка ФранцииСпорт 26 апреля, 23:58
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Баварию" и вышла в финал Кубка ГерманииСпорт 26 апреля, 23:44
Чистая победа: Шарапова выиграла первый матч после дисквалификацииСпорт 26 апреля, 23:38
США могут скоро принять меры экономического характера против КНДРМеждународная панорама 26 апреля, 23:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по пляжному футболу стартует в четверг на Багамских островах. Впервые за 10 лет в турнире не примет участие сборная России, побеждавшая на мировых первенствах в 2011 и 2013 годах.
В чемпионате мира примут участие 16 команд, на предварительной стадии разбитые на четыре группы. В группе А выступят сборные Багамских островов, Швейцарии, Сенегала и Эквадора, группе В - Италии, Ирана, Мексики и Нигерии, группе С - Португалии, Парагвая, ОАЭ и Панамы, группе D - Бразилии, Таити, Польши и Японии. Матчи в группах пройдут с 27 апреля по 2 мая, по две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где сыграют 4 мая. Полуфиналы запланированы на 6 мая, матч за третье место и финал - 7 мая.
Все матчи турнира пройдут на стадионе в городе Нассау - столице Багамских островов. Дебютируют на чемпионатах мира команды хозяев, Панамы и Эквадора, тогда как сборная Бразилии примет участие уже в 18-м мировом первенстве.
Российская путевка досталась Польше
Сборная России впервые с 2007 года не сумела попасть в число участников чемпионата мира по пляжному футболу, неудачно выступив в отборочном турнире, прошедшем в сентябре прошлого года в итальянском Езоло. В финальную часть выходили победители четырех отборочных групп, однако подопечные Михаила Лихачева неожиданно уступили путевку полякам. Сборная Польши пробилась на чемпионат мира лишь во второй раз, в 2006 году заняв 11-е место.
Российская команда в последние годы зарекомендовала себя одним из лидеров мирового пляжного футбола, дважды став чемпионом мира. Ранее гегемонию бразильской сборной сумели прервать лишь португальцы (2001 год) и французы (2005), однако российские футболисты сумели и защитить свой титул. В 2015 году в Португалии российская дружина завоевала бронзовые медали.
Чемпионаты мира по пляжному футболу проводятся с 1995 года, с 2005 года турниры проходят под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Бразильская сборная побеждала рекордные 13 раз, однако последний ее успех датирован 2009 годом, когда в финале в Дубае (ОАЭ) были повержены швейцарцы.
Два года назад в решающем матче в Эшпинью сборная Португалии победила команду Таити - 5:3, выиграв чемпионат мира во второй раз.