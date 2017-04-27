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"Реал" разгромил "Депортиво" в матче чемпионата Испании по футболу

Спорт
27 апреля, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата "Реал" догнал "Барселону" по количеству набранных очков - по 78, но клуб из Мадрида провел на одну игру меньше

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Реал" одержал крупную победу над "Депортиво" со счетом 6:2 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Альваро Мората (1-я минута), Хамес Родригес (14, 66), Лукас (44), Иско (77) и Каземиро (87). У "Депортиво" голы забили Флорин Андоне (35) и Хоселу (84).

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата "Реал" догнал "Барселону" по количеству набранных очков - по 78. Но клуб из Мадрида имеет одну игру в запасе. "Депортиво" идет на последнем 16-м месте, имея в активе 31 очко.

В следующем туре "Реал" 29 апреля дома сыграет с "Валенсией", "Осасуна" на следующий день на своем поле примет "Депортиво".

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