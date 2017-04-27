Бэбкок, Маклеллан и Торторелла номинированы на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Главные тренеры Майк Бэбкок ("Торонто"), Тодд Маклеллан ("Эдмонтон") и Джон Торторелла ("Коламбус") вошли в финальную тройку номинантов на приз "Джек Адамс Эворд", вручаемый тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Впервые с 1999 года сразу два главных тренера клубов из Канады вошли в финальную тройку претендентов на получение данной награды.

"Торонто" под руководством Бэбкока занял восьмое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате НХЛ, попав в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2013 года. "Торонто" оформил путевку в плей-офф за один матч до окончания регулярного чемпионата, опередив "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампу-Бэй". В серии первого раунда плей-офф "Торонто" уступил "Вашингтону" со счетом 2-4. Команда в этом сезоне стала пятой по количеству заброшенных шайб (в среднем 3,06 за игру), уступая лишь "Рейнджерс" (3,09), "Миннесоте" (3,21), "Вашингтону" (3,22) и "Питтсбургу" (3,41). Для 53-летнего Бэбкока эта номинация стала третьей в карьере после 2008 и 2014 гг, но он ни разу не становился обладателем приза.

"Эдмонтон" во главе с 49-летним Маклелланом занял второе место в Тихоокеанском дивизионе, став четвертым в Западной конференции. Впервые с 2006 года Макллеллан вывел "Эдмонтон" в плей-офф НХЛ. Макллелан во второй раз номинируется на получение награды, но в 2008 году он уступил победу Клоду Жюльену.

"Коламбус" вместе с 58-летним Тортореллой провел лучший сезон в своей истории и занял третье место в Восточной конференции, установив рекорды клуба по количеству побед (58), очков (108) в регулярном чемпионате, а также по количеству выигранных матчей подряд - 16. Кроме того, "Коламбус", основанный в 2000 году, в третий раз в истории пробился в Кубок Стэнли, где уступил в первом раунде "Питтсбургу" (1-4). Торторелла выигрывал приз лучшему тренеру регулярного сезона в 2004 году, когда привел "Тампу" к победе в Кубке Стэнли, нынешняя номинация стала для наставника 4-й в карьере.

По итогам прошлого сезона обладателем приза "Джек Адамс Эворд", учрежденного в 1974 году, стал главный тренер "Вашингтона" Бари Тротц. Обладатель приза станет известен в ночь 22 июня на специальной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Your Jack Adams Award finalists, for the head coach who has contributed the most to his team's success. #NHLAwards pic.twitter.com/qQqiztBNoh — NHL (@NHL) 26 апреля 2017 г.