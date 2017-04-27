"Вашингтон" обыграл "Атланту" и вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф НБА

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" дома одержал победу над "Атлантой" в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 103:99.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Атланты" Деннис Шредер, набравший 29 очков. В составе "Вашингтона" 27 очков набрал защитник Брэдли Бил.
"Вашингтон" повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестая игра пройдет в ночь на субботу в Вашингтоне.