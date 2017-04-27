Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч Кубка Стэнли прервали из-за ожидания скорой после травмы хоккеиста

Спорт
27 апреля, 4:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

20-летний швейцарский нападающий "Нэшвилла" Кевин Фиала получил тяжелую травму колена в стартовой встрече первого раунда плей-офф НХЛ против "Сент-Луиса"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Нападающий "Нэшвилла" Кевин Фиала на носилках покидает площадку

Нападающий "Нэшвилла" Кевин Фиала на носилках покидает площадку

© AP Photo/Jeff Roberson

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Стартовый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Сент-Луисом" и "Нэшвиллом" был прерван на 15 минут из-за ожидания нового расчета скорой помощи после отправки в госпиталь нападающего Кевина Фиалы, получившего травму колена. Об этом сообщает пресс-служба "Нэшвилла".

В начале второго периода матча в Сент-Луисе 20-летний нападающий "Нэшвилла" Кевин Фиала получил тяжелую травму колена, ударившись о борт после столкновения с защитником хозяев Робертом Бортуццо.

Фиала провел несколько минут на льду, не сумев самостоятельно подняться, после чего на носилках с помощью врачей покинул площадку. Игрок сразу был отправлен в госпиталь. Из-за ожидания новой кареты скорой помощи матч был прерван на 15 минут.

Момент матча с травмой нападающего "Нэшвилла".

YouTube/ SPORTSNETCANADA

"Сент-Луис" и "Нэшвилл" проводят первую встречу в серии второго раунда плей-офф НХЛ. После первого периода счет в матче в пользу "Нэшвилла" - 1:0.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
NYT: Трамп, скорее всего, подпишет указ о выходе США из NAFTA
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
4
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
5
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
6
Захарова считает, что Трампу нужно дать шанс на улучшение отношений с Россией
7
ЦСКА разгромил "Локомотив" в матче чемпионата России
Темы дня
Загрузка...
Реклама