Матч Кубка Стэнли прервали из-за ожидания скорой после травмы хоккеиста

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Стартовый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Сент-Луисом" и "Нэшвиллом" был прерван на 15 минут из-за ожидания нового расчета скорой помощи после отправки в госпиталь нападающего Кевина Фиалы, получившего травму колена. Об этом сообщает пресс-служба "Нэшвилла".

В начале второго периода матча в Сент-Луисе 20-летний нападающий "Нэшвилла" Кевин Фиала получил тяжелую травму колена, ударившись о борт после столкновения с защитником хозяев Робертом Бортуццо.

Фиала провел несколько минут на льду, не сумев самостоятельно подняться, после чего на носилках с помощью врачей покинул площадку. Игрок сразу был отправлен в госпиталь. Из-за ожидания новой кареты скорой помощи матч был прерван на 15 минут.

Момент матча с травмой нападающего "Нэшвилла".

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"Сент-Луис" и "Нэшвилл" проводят первую встречу в серии второго раунда плей-офф НХЛ. После первого периода счет в матче в пользу "Нэшвилла" - 1:0.