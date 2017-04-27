"Нэшвилл" обыграл "Сент-Луис" в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Нэшвилл" обыграл "Сент-Луис" в стартовом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Сент-Луисе завершилась победой гостей со счетом 4:3.

В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Колин Уилсон (12-й минута), Пи Кей Суббан (23), Филип Форсберг (33) и Вернон Фидлер (55). У "Сент-Луиса" отличились Колтон Парейко (29), Джэйден Швартц (47) и Владимир Соботка (50).

Защитник "Нэшвилла" Суббан набрал 3 очка (1+2) по системе "гол+пас". Он стал первым защитником в истории клуба, набравшим 3 очка в одном матче плей-офф НХЛ.

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сыграл в матче 18 минут и 17 секунд, не отметившись результативными действиями. На его счету два броска и один силовой прием.

"Нэшвилл" повел в серии до четырех побед - 1-0. Вторая игра между командами состоится в ночь на субботу также на домашней арене "Сент-Луиса".