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"Нэшвилл" обыграл "Сент-Луис" в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ

Спорт
27 апреля, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

"Нэшвилл" победил со счетом 4:3, три очка по системе "гол+пас" набрал защитник Пи Кей Суббан

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Хоккеисты "Нэшвилла"

Хоккеисты "Нэшвилла"

© AP Photo/Ben Margot, архив

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Нэшвилл" обыграл "Сент-Луис" в стартовом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Сент-Луисе завершилась победой гостей со счетом 4:3.

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В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Колин Уилсон (12-й минута), Пи Кей Суббан (23), Филип Форсберг (33) и Вернон Фидлер (55). У "Сент-Луиса" отличились Колтон Парейко (29), Джэйден Швартц (47) и Владимир Соботка (50).

Защитник "Нэшвилла" Суббан набрал 3 очка (1+2) по системе "гол+пас". Он стал первым защитником в истории клуба, набравшим 3 очка в одном матче плей-офф НХЛ.

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сыграл в матче 18 минут и 17 секунд, не отметившись результативными действиями. На его счету два броска и один силовой прием.

"Нэшвилл" повел в серии до четырех побед - 1-0. Вторая игра между командами состоится в ночь на субботу также на домашней арене "Сент-Луиса".

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