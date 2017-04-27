Создание сети скоростного Wi-Fi для болельщиков началось в "Лужниках"

Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники" в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Создание сети скоростного Wi-Fi для болельщиков началось на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом сегодня сообщается на сайте столичной мэрии.

Точки доступа к беспроводному интернету будут расположены в холлах и зонах гостевого обслуживания. Подключиться к Wi-Fi смогут несколько десятков тысяч человек одновременно. "В настоящий момент ведутся работы по устройству сети, которые будут завершены к моменту ввода арены в эксплуатацию. Всего планируется оборудовать более 600 точек доступа", - уточнил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, отметив, что реконструкция стадиона почти завершена.

Вместимость арены была увеличена до 81 тысячи зрителей. Также изменили угол наклона трибун, чтобы максимально приблизить их к игровому полю. Отмечается, что реконструкция шла с опережением графика и велась в соответствии с высокими международными требованиями Международной федерации футбола (ФИФА). На самой территории спорткомплекса также ведутся масштабные работы по благоустройству и озеленению.

Стадион олимпийского комплекса "Лужники" был открыт в 1956 году (общая площадь территории комплекса - 159 гектаров, стадиона с учетом трибун после реконструкции - 221 тысяча квадратных метров). Частично его реконструировали к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х годов.

Нынешняя комплексная реконструкция "Лужников" началась в первом квартале 2014 года и стала частью подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Основная архитектурная идея реконструкции - создание современной арены, соответствующей мировым стандартам и требованиям ФИФА, и при этом сохранение исторического фасада стадиона, который является одним из символов московской архитектуры и российского спорта.

Территорию "Лужников" возрождают и развивают как главный спортивный парк страны. В сентябре 2016 года завершилось благоустройство Лужнецкой набережной, основной идеей которого стало перераспределение пространства в пользу пешеходов. На набережной появились вело- и беговые дорожки, воркаут-площадки и пешеходно-прогулочная зона. Кроме того, было создано новое общественное пространство у воды.