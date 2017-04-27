Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Создание сети скоростного Wi-Fi для болельщиков началось в "Лужниках"

Спорт
27 апреля, 8:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Точки доступа к беспроводному интернету будут расположены в холлах и зонах гостевого обслуживания

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники" в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года

Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники" в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Создание сети скоростного Wi-Fi для болельщиков началось на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом сегодня сообщается на сайте столичной мэрии.

Точки доступа к беспроводному интернету будут расположены в холлах и зонах гостевого обслуживания. Подключиться к Wi-Fi смогут несколько десятков тысяч человек одновременно. "В настоящий момент ведутся работы по устройству сети, которые будут завершены к моменту ввода арены в эксплуатацию. Всего планируется оборудовать более 600 точек доступа", - уточнил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, отметив, что реконструкция стадиона почти завершена.

Вместимость арены была увеличена до 81 тысячи зрителей. Также изменили угол наклона трибун, чтобы максимально приблизить их к игровому полю. Отмечается, что реконструкция шла с опережением графика и велась в соответствии с высокими международными требованиями Международной федерации футбола (ФИФА). На самой территории спорткомплекса также ведутся масштабные работы по благоустройству и озеленению.

Стадион олимпийского комплекса "Лужники" был открыт в 1956 году (общая площадь территории комплекса - 159 гектаров, стадиона с учетом трибун после реконструкции - 221 тысяча квадратных метров). Частично его реконструировали к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х годов.

Нынешняя комплексная реконструкция "Лужников" началась в первом квартале 2014 года и стала частью подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Основная архитектурная идея реконструкции - создание современной арены, соответствующей мировым стандартам и требованиям ФИФА, и при этом сохранение исторического фасада стадиона, который является одним из символов московской архитектуры и российского спорта.

Территорию "Лужников" возрождают и развивают как главный спортивный парк страны. В сентябре 2016 года завершилось благоустройство Лужнецкой набережной, основной идеей которого стало перераспределение пространства в пользу пешеходов. На набережной появились вело- и беговые дорожки, воркаут-площадки и пешеходно-прогулочная зона. Кроме того, было создано новое общественное пространство у воды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
СМИ: израильские ВВС нанесли удар в окрестностях международного аэропорта в Дамаске
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
7
Двое альпинистов сорвались при восхождении на Эльбрус
Темы дня
Загрузка...
Реклама