"Эдмонтон" победил "Анахайм" в первом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Эдмонтон" в гостях обыграл "Анахайм" со счетом 5:3 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Анахайма" отличились Райан Гецлаф (21-я минута), Патрик Ивз (50), Якоб Сильверберг (51). У "Эдмонтона" шайбы забросили Марк Летестю (27, 47), Адам Ларссон (48, 56), Леон Драйзайтл (59).

Российский нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке 9 минут 59 секунд, совершил один силовой прием и получил четыре минуты штрафа.

Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Эдмонтона". Следующий матч состоится в ночь на 29 апреля в Анахайме.