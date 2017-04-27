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"Эдмонтон" победил "Анахайм" в первом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ

Спорт
27 апреля, 8:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Российский нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке почти 10 минут и получил четыре минуты штрафа

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Форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев

Форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев

© AP Photo/Michael Owen Baker

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Эдмонтон" в гостях обыграл "Анахайм" со счетом 5:3 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Анахайма" отличились Райан Гецлаф (21-я минута), Патрик Ивз (50), Якоб Сильверберг (51). У "Эдмонтона" шайбы забросили Марк Летестю (27, 47), Адам Ларссон (48, 56), Леон Драйзайтл (59).

Российский нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке 9 минут 59 секунд, совершил один силовой прием и получил четыре минуты штрафа.

Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Эдмонтона". Следующий матч состоится в ночь на 29 апреля в Анахайме.

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