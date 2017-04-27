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Глава "Торо Россо" рассчитывает, что Квят останется в команде и после нынешнего сезона

Спорт
27 апреля, 8:43 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

В 2016 году россиянин вернулся из "Ред Булл" в "Торо Россо"

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Даниил Квят

Даниил Квят

© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководитель команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Франц Тост рассчитывает, что российский пилот Даниил Квят продолжит выступать за его коллектив и после окончания нынешнего сезона. Об этом он рассказал ТАСС.

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Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". На следующий сезон он был переведен в команду "Ред Булл", однако после неудачного выступления на Гран-при России 2016 года россиянин был отправлен обратно в "Торо Россо", которая является младшей командой "Ред Булл".

"Даниил очень хороший гонщик, - отметил Тост. - Я бы хотел, чтобы он задержался в нашей команде подольше. У нас в коллективе нет разделения на первого и второго пилотов - и Квят, и Сайнс-младший имеют равный статус".

Говоря об ожиданиях от предстоящего Гран-при России, Тост отметил, что был бы рад увидеть Квята на подиуме. "Попадание в тройку призеров - это задача-максимум, но мы будем рады и финишу в очковой зоне".

Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля в Сочи.

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