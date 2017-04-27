Сечин вошел в высший наблюдательный совет Федерации бокса России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин вошел в состав высшего наблюдательного совета Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Помимо Сечина в состав совета, возглавляемого руководителем Службы безопасности президента РФ Алексеем Рубежным, вошли заместитель начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимур Прокопенко и представитель Федеральной налоговой службы Денис Медведев.

"Бокс должен стать по настоящему массовым видом спорта, и именно такой подход даст России новые имена спортсменов и обеспечит победы на мировой арене", - сказал Рубежной.

1 февраля отчетно-выборная конференция федерации упразднила должность президента организации, введя должность генерального секретаря, им стал Умар Кремлев. Главой высшего наблюдательного совета организации был избран Алексей Рубежной.