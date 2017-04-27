СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Адвокат возглавит команду Нидерландов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Главный тренер турецкого "Фенербахче" Дик Адвокат возглавит сборную Нидерландов по футболу. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Он заменит на посту главного тренера национальной команды Данни Блинда, который был уволен 26 марта. Помощником 69-летнего специалиста станет известный в прошлом футболист Рууд Гуллит, который в 2011 году был главным тренером грозненского "Терека".

Срок контракта Адвоката с "Фенербахче" истекает 30 июня 2017 года.

Специалист возглавлял сборную Нидерландов в 2002-2004 годах, под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы - 2004, где уступила сборной Португалии. Российским болельщикам он известен по работе с "Зенитом" и сборной России. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга специалист выигрывал чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008), с российской национальной командой Адвокат работал с 2010 по 2012 гг. Он вывел ее в финальную стадию чемпионата Европы 2012 года, в групповом раунде россияне заняли третье место с четырьмя очками и не смогли пробиться в четвертьфинал.

Также он работал с голландскими клубами ПСВ, АЗ, английским "Сандерлендом", со сборными Южной Кореи, ОАЭ, Бельгии и Сербии.

После пяти туров отборочного турнира чемпионата мира 2018 года команда Нидерландов занимает четвертое место в группе А, отставая от идущих вторыми шведов на три очка. Ранее портал Goal.com сообщил, что Адвокат намерен завершить тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона.