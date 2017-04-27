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ВФЛА не получила ответа от IAAF на письмо по поводу отсутствия прогресса

Спорт
27 апреля, 11:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

ВФЛА ранее направила главе рабочей группы IAAF Руне Андерсену письмо с комментариями по поводу слов Коу

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Себастьян Коу

Себастьян Коу

© EPA/HANNAH MCKAY

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получила ответа от рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу заявления главы организации Себастьяна Коу о замедлении темпов восстановления российской легкой атлетики. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

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ВФЛА отправила комментарии рабочей группе IAAF по поводу заявления Коу

Ранее сообщалось, что ВФЛА направила главе рабочей группы IAAF Руне Андерсену письмо с комментариями по поводу слов Коу.

"Ответа от IAAF на свое письмо ВФЛА не получила, - сказал Паркин. - Предполагаю, что ответа на наше письмо и не будет. Скорее всего, эти вопросы будут обсуждаться на заседании рабочей группы в июне".

Очередное заседание рабочей группы IAAF, на котором будет обсуждаться процесс восстановления ВФЛА, пройдет 13-14 июня. Место встречи еще не определено.

Членство российской организации в составе IAAF приостановлено с ноября 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА о допинге в российской легкой атлетике. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах. Несколько российских спортсменов получили допуск к турнирам в качестве нейтральных атлетов.

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