ВФЛА не получила ответа от IAAF на письмо по поводу отсутствия прогресса

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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получила ответа от рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу заявления главы организации Себастьяна Коу о замедлении темпов восстановления российской легкой атлетики. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
Ранее сообщалось, что ВФЛА направила главе рабочей группы IAAF Руне Андерсену письмо с комментариями по поводу слов Коу.
"Ответа от IAAF на свое письмо ВФЛА не получила, - сказал Паркин. - Предполагаю, что ответа на наше письмо и не будет. Скорее всего, эти вопросы будут обсуждаться на заседании рабочей группы в июне".
Очередное заседание рабочей группы IAAF, на котором будет обсуждаться процесс восстановления ВФЛА, пройдет 13-14 июня. Место встречи еще не определено.
Членство российской организации в составе IAAF приостановлено с ноября 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА о допинге в российской легкой атлетике. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах. Несколько российских спортсменов получили допуск к турнирам в качестве нейтральных атлетов.