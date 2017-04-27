ВФЛА озабочена недостаточным допинг-тестированием российских легкоатлетов

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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) считает недостаточным допинг-тестирование российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
"Конечно, хотелось бы побольше (допинг-тестов), - сказал Паркин. - Мы ждем, для нас актуально восстановление РУСАДА. Мы подали 284 спортсмена в список РУСАДА, и, конечно, хотели бы видеть допинг-тестирование примерно в таком размере. А у нас примерно под 60 или 80 (спортсменов, входящих в пул тестирования - прим. ТАСС)".
Лицензия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) была отозвана осенью 2015 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по причине несоответствия кодексу организации.
Российские спортсмены из-за приостановления лицензии РУСАДА в 2016 году проверялись специалистами Британского антидопингового агентства (ЮКАД), которое сделало порядка трех тысяч тестов. В 2017 году число допинг-тестов российских спортсменов будет увеличено до 6 тысяч.