МЧС России провело учения в городах, где пройдут матчи Кубка конфедераций

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. МЧС России провело тактико-специальные учения пожарно-спасательных подразделений в четырех городах России, где пройдет Кубок конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ходе данных мероприятий была проверена готовность сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к выполнению задач по ликвидации последствий возможных ЧС на спортивных сооружениях, объектах с круглосуточным пребыванием людей, транспортной инфраструктуры, которые будут задействованы во время проведения международного футбольного турнира", - сказали в пресс-службе.
Так, по данным ведомства, реагирующие подразделения ГУ МЧС по Москве отработали совместные действия в результате условной аварии на транспорте, перевозящем химически опасные вещества, а также при тушении пожара на территории отеля "Протон". Пожарно-спасательные подразделения Татарстана провели учения по ликвидации пожара в отеле "Ривьера" в Казани. В петербургском аэропорту Пулково подразделения МЧС во взаимодействии со специалистами экстренных служб проверили свою готовность по ликвидации последствий аварийной посадки воздушного судна. В Сочи сотрудники Федеральной противопожарной службы (ФПС), Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и краевой аварийно-спасательной службы провели учения по тушению возгорания на стадионе "Фишт".
"Главной особенностью учений была отработка санитарной эвакуации тяжело пострадавших с помощью вертолетов, оснащенных медицинским модулем. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани проживают более миллиона человек, трафик движения очень плотный, в Краснодарском крае наиболее квалифицированные медицинские учреждения находятся на удалении от Сочи, поэтому отработка возможности применения авиации крайне актуальна и оправдана", - подчеркнули в МЧС.
В ведомстве отметили, что они уделяют особое внимание оснащению реагирующих подразделений, которые будут обеспечивать безопасность при проведении Кубка конфедераций ФИФА, а затем и чемпионата мира по футболу в 2018 году. "Правильно расставленные приоритеты по осуществлению экипировки пожарных, спасателей и повышению их квалификации, обновлению автомобильного парка положительно сказались на итогах проведенных тактико-специальных учений. Органы управления РСЧС в ходе учений продемонстрировали высокий уровень межведомственного взаимодействия", - заключили в пресс-службе министерства.