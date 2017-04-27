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Колобков поздравил Шарапову с возвращением в теннис

Спорт
27 апреля, 11:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Министр спорта уверен, что без Шараповой теннис - не теннис

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил российскую теннисистку Марию Шарапову с возвращением в большой теннис.

В среду 30-летняя россиянка провела первый официальный матч после 15-месячной дисквалификации - в поединке первого круга на турнире в немецком Штутгарте она победила в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3). "Поздравляю Марию с возвращением на корт, - сказал Колобков ТАСС. - Было видно - она вышла с огромным желанием выступать, понимаю, как ей было непросто. Уверен, что ее возвращения ждали не только российские болельщики, ведь без Шараповой теннис - не теннис".

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала теннисистку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершилась 26 апреля.

В следующем круге турнира в Штутгарте соперницей Шараповой станет ее соотечественница Екатерина Макарова, матч пройдет в четверг.

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