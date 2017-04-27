Чемпион России Широбоков подал заявку на участие в Кубке Европы по ходьбе в Чехии

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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный чемпион России по спортивной ходьбе на 20 км россиянин Сергей Широбоков подал официальную заявку на участие в майском Кубке Европы в Чехии в качестве нейтрального спортсмена. Об этом сообщил ТАСС представитель ходока Максим Саушкин.
Тренирующийся в Саранске 18-летний ходок 11 апреля получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунды, что превышает больше чем на минуту результат, который показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1:19.41).
"Сергей подал заявку на участие в Кубке Европы, - сказал Саушкин. - Если все будет нормально, то он обязательно там выступит".
Право выступить на Кубке Европы имеет и еще одна российская легкоатлетка Яна Смердова, которая также получила от IAAF статус нейтрального спортсмена.
Срок подачи заявок на участие в турнире, который пройдет в Подебрадах 21 мая, истекает 11 мая. Организаторы берут на себя расходы на проживание спортсменов в отеле за две ночи. Официальные представители Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не могут в настоящее время быть аккредитованы на это соревнование.
IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры сборной: Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.