Вратарь Бобровский назвал усталость одной из причин неучастия в ЧМ по хоккею

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Сергей Бобровский рассказал, что усталость стала одной из причин, повлиявших на решение не ехать на чемпионата мира. Слова хоккеиста приводит пресс-служба НХЛ.
"Относительно участия в чемпионате мира, мы совместно с тренерским штабом пришли к выводу, что будет лучше, если в этом году роль первого номера будет выполнять Андрей Василевский ("Тампа-Бэй", НХЛ), - сказал Бобровский. - Причиной стал комплекс факторов, в том числе и усталость, но углубляться в это я бы не хотел. Обе стороны остались довольны: у меня нет никаких претензий. Я уважаю тренерский штаб, у нас очень хорошие отношения, все было сделано по- человечески".
"Коламбус" проиграл "Питтсбургу" в первом раунде плей-офф НХЛ со счетом 1-4. По итогам регулярного чемпионата НХЛ 28-летний Бобровский стал лучшим в лиге по количеству пропущенных шайб за матч (2,07) и по проценту отраженных бросков (93,1%). В 63 матчах регулярного чемпионата он одержал 41 победу, что стало третьим показателем в лиге. Голкипер "Коламбуса" номинирован на "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного сезона.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. В групповом раунде россияне сыграют с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.