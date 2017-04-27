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Власти Подмосковья предложат гостям ЧМ-2018 однодневные туры по региону

Спорт
27 апреля, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Туристические маршруты будут сформированы и обустроены в 10 городах Московской области

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья предложат гостям чемпионата мира по футболу 2018 года однодневные туристические поездки в города области. Об этом сообщила заместитель министра культуры Московской области Надежда Жилкина.

"Мы предлагаем экскурсионный однодневный тур тому, кто приехал на чемпионат мира по футболу 2018 года, живет в Москве или ближнем Подмосковье и просто выедет в наш город на день", - сказала Жилкина на II международном Форуме по внутреннему и въездному туризму "Путешествуй по России!".

По ее словам, власти определили топ-10 городов Подмосковья, где будут сформированы и обустроены с точки зрения инфраструктуры туристические маршруты.

"У нас запущен проект топ-10, отобраны основные направления, включая Сергиев Посад, Коломну, Клин, Дмитров, Истру (маршруты в которых будут обустроены) в 2017 году. Мы делаем инфраструктуру маршрута от остановки общественного транспорта (железнодорожной станции) до объекта показа, мы делаем пешеходные туристические маршруты - тротуары 3-4 метра шириной, велодорожки. Затем мы эти пешеходные зоны будем насыщать аттракциями совместно с нашими муниципалитетами, музеями", - сказала Жилкина.

Среди обустраиваемых маршрутов в Дмитрове - к Дмитровскому Кремлю, в Клину - к Государственному мемориальному музыкальному музею-заповеднику П. И. Чайковского, в Сергиевом Посаде - к комплексу Троице-Сергиевой Лавры и ряду других мест, в Истре - к Новоиерусалимскому монастырю. Кроме того, в этих городах будут устраиваться различные мероприятия в расчете на интерес туристов.

"Мы планируем провести в Сергиевом Посаде фестиваль матрешки, в Клину - джазовый фестиваль, в Коломне - что-то со сладостями, тогда к нам приедут", - добавила Жилкина.

В настоящее время в Московской области работают около 1 тыс. коллективных средств размещения, рассчитанных на единовременный прием 100 тыс. гостей. По данным властей, в регионе находится около 700 официально действующих гостиниц, 100 из них сертифицированы согласно требованиям Международной федерации футбола (ФИФА).

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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